На Харківщині через російський обстріл спалахнула двоповерхова будівля

У ДСНС повідомили про те, що чергова пожежа через бойові дії на Харківщині сталася о 6-й ранку 14 грудня.

“У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій адміністративній будівлі. Інформація про подію надійшла о 06:00. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 кв. м. Жертв та постраждалих не виявлено”, – поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області.

До 10:50 вогонь загасили. Це була єдина за добу пожежа, яка виникла через ворожі обстріли в регіоні. Проте в області загалом сталося 14 пожеж.

Зазначимо, що Куп’янський район в останні тижні зазнає безперервних обстрілів – у тому числі з танків, мінометів та артилерії. Також російська армія регулярно б’є місцевістю, яку ще недавно оголошувала частиною “русского мира”, ракетами С-300.