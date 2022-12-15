Live
  • Четвер 15.12.2022
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

На Харківщині через російський обстріл спалахнула двоповерхова будівля

Події 08:11   15.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині через російський обстріл спалахнула двоповерхова будівля

У ДСНС повідомили про те, що чергова пожежа через бойові дії на Харківщині сталася о 6-й ранку 14 грудня.

“У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій адміністративній будівлі. Інформація про подію надійшла о 06:00. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 кв. м. Жертв та постраждалих не виявлено”, – поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області.

  • Читайте також: Генератор у квартирі: як не підірвати будинок і чи передбачені штрафи (сюжет)

    • До 10:50 вогонь загасили. Це була єдина за добу пожежа, яка виникла через ворожі обстріли в регіоні. Проте в області загалом сталося 14 пожеж.

    Зазначимо, що Куп’янський район в останні тижні зазнає безперервних обстрілів – у тому числі з танків, мінометів та артилерії. Також російська армія регулярно б’є місцевістю, яку ще недавно оголошувала частиною “русского мира”, ракетами С-300.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:20
    На пожежах у Харкові загинули двоє людей – ДСНС
    07:17
    Армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямі – ГШ
    20:07
    Пам’ять героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС вшанували в Харкові (фото, відео)
    18:17
    Генштаб: РФ намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку
    10:31
    У Харкові врятували з вогню двох жінок (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині через російський обстріл спалахнула двоповерхова будівля»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 08:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про те, що чергова пожежа через бойові дії на Харківщині сталася о 6-й ранку 14 грудня".