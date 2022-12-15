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По Харьковщине ночью били ракетами С-300, есть раненая — Синегубов

Происшествия 08:42   15.12.2022
Оксана Горун
По Харьковщине ночью били ракетами С-300, есть раненая — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что около 23:45 14 декабря российская армия ударила по Купянску из ЗРК С-300.

«Около 23:45 в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

Однако есть раненая другим обстрелом в том же Купянском районе — жительница Ковшаровки.

«По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в среднем состоянии», — отметил глава ХОВА.

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По его информации, ударов по Харькову за прошедшие сутки не было. Наиболее активные обстрелы продолжались на Купянском направлении. Пострадали районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 08:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что около 23:45 14 декабря российская армия ударила по Купянску из ЗРК С-300".