По Харьковщине ночью били ракетами С-300, есть раненая — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что около 23:45 14 декабря российская армия ударила по Купянску из ЗРК С-300.

«Около 23:45 в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

Однако есть раненая другим обстрелом в том же Купянском районе — жительница Ковшаровки.

«По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в среднем состоянии», — отметил глава ХОВА.

По его информации, ударов по Харькову за прошедшие сутки не было. Наиболее активные обстрелы продолжались на Купянском направлении. Пострадали районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.