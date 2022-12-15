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Войска РФ могут возобновить наступление в направлении Харьковщины — ISW

Мир 07:45   15.12.2022
Оксана Горун
Войска РФ могут возобновить наступление в направлении Харьковщины — ISW Фото: карта ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) определили два направления, где возможна активизация наступательных действий противника, как только это позволят погодные условия.

Такой прогноз в ISW опубликовали после заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Накануне он заявил, что РФ может готовиться к крупномасштабному наступлению в январе-феврале 2023 года.

«Заявление Кулебы согласуется с давней оценкой ISW о том, что зимние месяцы увеличат темпы операций с обеих сторон и что условия на местах по всей Украине, вероятно, будут способствовать наступательным операциям, — отметили в сводке ISW за 14 декабря. — В ближайшие месяцы российские войска могут с готовностью возобновить наступательные операции на двух основных направлениях наступления — вдоль харьковско-луганской границы на северо-востоке Украины или в Донецкой области. Судя по всему, российские войска перебрасывают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы, расположенные вблизи нынешней линии фронта вдоль границы Харьковской и Луганской областей, а также переформировали и перегруппировали свои силы вдоль этой линии. Недавнее падение температуры в этом районе до постоянно ниже нуля позволило почве затвердеть, что, вероятно, создало условия для увеличения темпов наступательных операций».

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На данный момент в ISW, анализируя заявления из российских источников, сообщили, что Силы обороны продолжают контрнаступательные операции на территории Луганской области. А также, что «резервы из Харькова и Чугуева позволяют украинским силам продолжать наращивать темп контрнаступательных операций в направлении Сватово».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 07:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики американского Института изучения войны (ISW) определили два направления, где возможна активизация наступательных действий противника, как только это позволят погодные условия".