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Війська РФ можуть відновити наступ у напрямку Харківщини – ISW

Події 07:45   15.12.2022
Оксана Горун
Війська РФ можуть відновити наступ у напрямку Харківщини – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) визначили два напрямки, де можлива активізація наступальних дій противника, як тільки це дозволять погодні умови.

Такий прогноз у ISW опублікували після заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Напередодні він заявив, що РФ може готуватися до великомасштабного наступу в січні-лютому 2023 року.

“Заява Кулеби узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що зимові місяці збільшать темпи операцій з обох сторін і що умови на місцях по всій Україні, ймовірно, сприятимуть наступальним операціям”, – зазначили у зведенні ISW за 14 грудня. – У найближчі місяці російські війська можуть охоче відновити наступальні операції на двох основних напрямках наступу – вздовж харківсько-луганського кордону на північному сході України або в Донецькій області. Зважаючи на все, російські війська перекидають важку техніку з тилових районів Луганської області до районів, що розташовані поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордону Харківської та Луганської областей, а також переформували та перегрупували свої сили вздовж цієї лінії. Нещодавнє падіння температури в цьому районі до постійно нижче нуля дозволило ґрунту затвердіти, що, ймовірно, створило умови для збільшення темпів наступальних операцій”.

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Наразі в ISW, аналізуючи заяви з російських джерел, повідомили, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції на території Луганської області. А також, що “резерви з Харкова та Чугуєва дозволяють українським силам продовжувати нарощувати темп контрнаступальних операцій у напрямку Сватового”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 07:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) визначили два напрямки, де можлива активізація наступальних дій противника, як тільки це дозволять погодні умови".