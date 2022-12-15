Армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямі – ГШ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 15 грудня повідомив про обстріл та активність окупантів із РФ у районі Куп’янська Харківської області.

Противник намагається покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямах”, – зазначили в Генштабі.

За інформацією командування ЗСУ, минулої доби росіяни обстріляли позиції наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

Зазначимо, що про концентрацію сил на сході Харківської та заході сусідньої Луганської областей вже неодноразово інформували українські військові аналітики та американський Інститут вивчення війни. 14 грудня російські окупанти навіть спробували атакувати у бік Дворічної.