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Армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямі – ГШ

Події 07:17   15.12.2022
Оксана Горун
Армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямі – ГШ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 15 грудня повідомив про обстріл та активність окупантів із РФ у районі Куп’янська Харківської області.

Противник намагається покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямах”, – зазначили в Генштабі.

За інформацією командування ЗСУ, минулої доби росіяни обстріляли позиції наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

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    • Зазначимо, що про концентрацію сил на сході Харківської та заході сусідньої Луганської областей вже неодноразово інформували українські військові аналітики та американський Інститут вивчення війни. 14 грудня російські окупанти навіть спробували атакувати у бік Дворічної.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 07:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 15 грудня повідомив про обстріл та активність окупантів із РФ у районі Куп’янська Харківської області".