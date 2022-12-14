Російська армія здійснила атаку у бік Дворічної на Харківщині (карта)
Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаку російських загарбників на Харківщині.
“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Гряниківка знаходиться в “сірій зоні” неподалік Дворічної – на протилежному від цього колишнього райцентру березі річки Оскіл.
Окрім спроби атакувати Гряниківку, російські окупанти продовжили обстріли Харківщини. У тому числі – завдали ракетного удару.
“Противник завдав 1 авіаційного та 11 ракетних ударів, з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської області”, – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, вранці 13 грудня ракети С-300 вдарили по Куп’янську.
Під “звичайними” обстрілами опинилися Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне на Слобожанському напрямку, а також Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове – на Куп’янському.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаку російських загарбників на Харківщині".