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Російська армія здійснила атаку у бік Дворічної на Харківщині (карта)

Події 07:19   14.12.2022
Оксана Горун
Російська армія здійснила атаку у бік Дворічної на Харківщині (карта)

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаку російських загарбників на Харківщині.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Гряниківка знаходиться в “сірій зоні” неподалік Дворічної – на протилежному від цього колишнього райцентру березі річки Оскіл.

Село Гряниківка на карті

Окрім спроби атакувати Гряниківку, російські окупанти продовжили обстріли Харківщини. У тому числі – завдали ракетного удару.

“Противник завдав 1 авіаційного та 11 ракетних ударів, з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, вранці 13 грудня ракети С-300 вдарили по Куп’янську.

Під “звичайними” обстрілами опинилися Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне на Слобожанському напрямку, а також Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове – на Куп’янському.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 07:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаку російських загарбників на Харківщині".