Російська армія здійснила атаку у бік Дворічної на Харківщині (карта)

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаку російських загарбників на Харківщині.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Гряниківка знаходиться в “сірій зоні” неподалік Дворічної – на протилежному від цього колишнього райцентру березі річки Оскіл.

Окрім спроби атакувати Гряниківку, російські окупанти продовжили обстріли Харківщини. У тому числі – завдали ракетного удару.

“Противник завдав 1 авіаційного та 11 ракетних ударів, з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, вранці 13 грудня ракети С-300 вдарили по Куп’янську.

Під “звичайними” обстрілами опинилися Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне на Слобожанському напрямку, а також Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове – на Куп’янському.