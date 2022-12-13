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Вночі по Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов (фото наслідків)

Події 08:20   13.12.2022
Оксана Горун
Вночі по Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов (фото наслідків) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ракетний удар вночі з 12 на 13 грудня припав по Куп’янську, били із ЗРК С-300.

“Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих”, – написав Синєгубов у телеграмі .

Він також зазначив, що в області тривають обстріли прикордонних населених пунктів, а також – тих, що розташовані біля лінії фронту на сході.

Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня

Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих“, – зазначив голова ХОВА.

Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня 3

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Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 08:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ракетний удар вночі з 12 на 13 грудня припав по Куп’янську, били із ЗРК С-300".