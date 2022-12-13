Вночі по Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов (фото наслідків)
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ракетний удар вночі з 12 на 13 грудня припав по Куп’янську, били із ЗРК С-300.
“Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих”, – написав Синєгубов у телеграмі .
Він також зазначив, що в області тривають обстріли прикордонних населених пунктів, а також – тих, що розташовані біля лінії фронту на сході.
“Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих“, – зазначив голова ХОВА.
Читайте також: У Генштабі повідомили про відсутність ознак підготовки наступу на Харків
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вночі по Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов (фото наслідків)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ракетний удар вночі з 12 на 13 грудня припав по Куп’янську, били із ЗРК С-300".