Вночі по Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов (фото наслідків)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ракетний удар вночі з 12 на 13 грудня припав по Куп’янську, били із ЗРК С-300.

“Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих”, – написав Синєгубов у телеграмі .

Він також зазначив, що в області тривають обстріли прикордонних населених пунктів, а також – тих, що розташовані біля лінії фронту на сході.

“Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих“, – зазначив голова ХОВА.