У Генштабі повідомили про відсутність ознак підготовки наступу на Харків

Обстановка на Слобожанському напрямку залишається стабільною, проте обстріли тривають, інформують у Генштабі ЗСУ.

“На Слобожанському напрямку ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено”, – зазначили у зведенні Генштабу на 6:00 13 грудня.

Не готуючись до наступу, ворог втім продовжує знищувати населені пункти біля держкордону.

” За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам’янка Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

Обстріли не вщухають і біля лінії фронту – в Куп’янському районі.

“На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – зазначили у зведенні.