У Генштабі повідомили про відсутність ознак підготовки наступу на Харків
Обстановка на Слобожанському напрямку залишається стабільною, проте обстріли тривають, інформують у Генштабі ЗСУ.
“На Слобожанському напрямку ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено”, – зазначили у зведенні Генштабу на 6:00 13 грудня.
Не готуючись до наступу, ворог втім продовжує знищувати населені пункти біля держкордону.
” За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам’янка Харківської області”, – перерахували в Генштабі.
Обстріли не вщухають і біля лінії фронту – в Куп’янському районі.
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“На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – зазначили у зведенні.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на Слобожанському напрямку залишається стабільною, проте обстріли тривають, інформують у Генштабі ЗСУ".