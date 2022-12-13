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У Генштабі повідомили про відсутність ознак підготовки наступу на Харків

Події 07:15   13.12.2022
Оксана Горун
У Генштабі повідомили про відсутність ознак підготовки наступу на Харків

Обстановка на Слобожанському напрямку залишається стабільною, проте обстріли тривають, інформують у Генштабі ЗСУ.

“На Слобожанському напрямку ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено”, – зазначили у зведенні Генштабу на 6:00 13 грудня.

Не готуючись до наступу, ворог втім продовжує знищувати населені пункти біля держкордону.

” За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам’янка Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

Обстріли не вщухають і біля лінії фронту – в Куп’янському районі.

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    • “На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – зазначили у зведенні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 07:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на Слобожанському напрямку залишається стабільною, проте обстріли тривають, інформують у Генштабі ЗСУ".