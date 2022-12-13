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В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков

Происшествия 07:15   13.12.2022
Оксана Горун
В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков

Обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, однако обстрелы продолжаются, информируют в Генштабе ВСУ.

«На Слобожанском направлении обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», — отметили в сводке Генштаба на 6:00 13 декабря.

Не готовясь к наступлению, враг, тем не менее, продолжает уничтожать населенные пункты у госграницы.

«За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Обстрелы не утихают и у линии фронта — в Купянском раойне.

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    • «На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — отметили в сводке.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, однако обстрелы продолжаются, информируют в Генштабе ВСУ".