В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков
Обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, однако обстрелы продолжаются, информируют в Генштабе ВСУ.
«На Слобожанском направлении обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», — отметили в сводке Генштаба на 6:00 13 декабря.
Не готовясь к наступлению, враг, тем не менее, продолжает уничтожать населенные пункты у госграницы.
«За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
Обстрелы не утихают и у линии фронта — в Купянском раойне.
Читайте также: Российские танки с херсонского направления перебрасывают под Купянск — ISW
«На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — отметили в сводке.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, однако обстрелы продолжаются, информируют в Генштабе ВСУ".