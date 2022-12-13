Ночью по Харьковщине ударили ракетами — Синегубов (фото последствий)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ракетный удар ночью с 12 на 13 декабря пришелся по Купянску, били из ЗРК С-300.
«Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он также отметил, что в области продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов, а также — находящихся у линии фронта на востоке.
«В минувшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы. На Купянском направлении враг производил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших», — отметил глава ХОВА.
Читайте также: В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью по Харьковщине ударили ракетами — Синегубов (фото последствий)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ракетный удар ночью с 12 на 13 декабря пришелся по Купянску, били из ЗРК С-300".