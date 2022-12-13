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Ночью по Харьковщине ударили ракетами — Синегубов (фото последствий)

Происшествия 08:20   13.12.2022
Оксана Горун
Ночью по Харьковщине ударили ракетами — Синегубов (фото последствий) Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ракетный удар ночью с 12 на 13 декабря пришелся по Купянску, били из ЗРК С-300.

«Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также отметил, что в области продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов, а также — находящихся у линии фронта на востоке.

Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря
Фото: telegram Олега Синегубова

«В минувшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы. На Купянском направлении враг производил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших», — отметил глава ХОВА.

Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря 3
Фото: telegram Олега Синегубова

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Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря 2
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 08:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ракетный удар ночью с 12 на 13 декабря пришелся по Купянску, били из ЗРК С-300".