Ночью по Харьковщине ударили ракетами — Синегубов (фото последствий)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ракетный удар ночью с 12 на 13 декабря пришелся по Купянску, били из ЗРК С-300.

«Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также отметил, что в области продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов, а также — находящихся у линии фронта на востоке.

«В минувшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы. На Купянском направлении враг производил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших», — отметил глава ХОВА.

Читайте также: В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков