Российская армия предприняла атаку в сторону Двуречной на Харьковщине (карта)
Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны отразили атаку российских захватчиков на Харьковщине.
«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Гряниковка находится в «серой зоне» неподалеку от Двуречной — на противоположном от этого бывшего райцентра берегу реки Оскол.
Кроме попытки атаковать Гряниковку, российские оккупанты продолжили обстрелы Харьковщины. В том числе — нанесли ракетный удар.
«Противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Напомним, утром 13 декабря ракеты С-300 ударили по Купянску.
Под «обычными» обстрелами оказались Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое, Двуречная и Красное на Слобожанском направлении, а также Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое — на Купянском.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны отразили атаку российских захватчиков на Харьковщине".