Live
  • Среда 14.12.2022
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.58
    • 🟢

Российская армия предприняла атаку в сторону Двуречной на Харьковщине (карта)

Происшествия 07:19   14.12.2022
Оксана Горун
Российская армия предприняла атаку в сторону Двуречной на Харьковщине (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны отразили атаку российских захватчиков на Харьковщине.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Гряниковка находится в «серой зоне» неподалеку от Двуречной — на противоположном от этого бывшего райцентра берегу реки Оскол.

Село Гряниковка на карте
Фото: карта DeepState

Кроме попытки атаковать Гряниковку, российские оккупанты продолжили обстрелы Харьковщины. В том числе — нанесли ракетный удар.

«Противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Напомним, утром 13 декабря ракеты С-300 ударили по Купянску.

Под «обычными» обстрелами оказались Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое, Двуречная и Красное на Слобожанском направлении, а также Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое — на Купянском.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:36
Три локации «дозревают»: прогноз аналитика, где возможно контрнаступление ВСУ
10:07
В полиции сообщили, куда ударила российская ракета ночью на Харьковщине (фото)
08:20
Ночью по Харьковщине ударили ракетами — Синегубов (фото последствий)
07:15
В Генштабе сообщили об отсутствии признаков подготовки наступления на Харьков
18:33
Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Российская армия предприняла атаку в сторону Двуречной на Харьковщине (карта)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны отразили атаку российских захватчиков на Харьковщине".