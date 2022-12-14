Российская армия предприняла атаку в сторону Двуречной на Харьковщине (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о том, что Силы обороны отразили атаку российских захватчиков на Харьковщине.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Гряниковка находится в «серой зоне» неподалеку от Двуречной — на противоположном от этого бывшего райцентра берегу реки Оскол.

Кроме попытки атаковать Гряниковку, российские оккупанты продолжили обстрелы Харьковщины. В том числе — нанесли ракетный удар.

«Противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Напомним, утром 13 декабря ракеты С-300 ударили по Купянску.

Под «обычными» обстрелами оказались Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое, Двуречная и Красное на Слобожанском направлении, а также Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое — на Купянском.