Російські танки з херсонського напрямку перекидають під Куп’янськ – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) відзначає концентрацію російської техніки на Куп’янському напрямку.
Таку інформацію аналітики ISW повідомили, посилаючись на дані російських джерел. А також – коментар заступника голови ХОВА.
“Російський мілблогер стверджував, що російські війська перекинули понад 200 одиниць техніки з херсонського напрямку на куп’янський напрямок, а кадри з геолокацією показують, що російські танки Т-90 у Луганській області прямують на захід. Український чиновник заявив, що більше угруповання російських військ наразі не становить загрози”, – зазначили у зведенні ISW за 11 грудня.
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Український чиновник, на якого посилаються аналітики, – це заступник голови ХОВА Роман Семенуха. 11 грудня в етері нацмарафону він повідомив, що накопичення російських військ під Куп’янськом спостерігали протягом півтора тижня. Водночас, за словами Семенухи, загрози для Куп’янська наразі не бачать.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) відзначає концентрацію російської техніки на Куп’янському напрямку".