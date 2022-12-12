Російські танки з херсонського напрямку перекидають під Куп’янськ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначає концентрацію російської техніки на Куп’янському напрямку.

Таку інформацію аналітики ISW повідомили, посилаючись на дані російських джерел. А також – коментар заступника голови ХОВА.

“Російський мілблогер стверджував, що російські війська перекинули понад 200 одиниць техніки з херсонського напрямку на куп’янський напрямок, а кадри з геолокацією показують, що російські танки Т-90 у Луганській області прямують на захід. Український чиновник заявив, що більше угруповання російських військ наразі не становить загрози”, – зазначили у зведенні ISW за 11 грудня.

Український чиновник, на якого посилаються аналітики, – це заступник голови ХОВА Роман Семенуха. 11 грудня в етері нацмарафону він повідомив, що накопичення російських військ під Куп’янськом спостерігали протягом півтора тижня. Водночас, за словами Семенухи, загрози для Куп’янська наразі не бачать.