Российские танки с херсонского направления перебрасывают под Купянск — ISW

Институт изучения войны (ISW) отмечает концентрацию российской техники на Купянском направлении.

Такую информацию аналитики ISW сообщили, ссылаясь на данные российских источников. А также — комментарий заместителя главы ХОВА.

«Российский милблогер утверждал, что российские войска перебросили более 200 единиц техники с херсонского направления на купянское направление, а кадры с геолокацией показывают, что российские танки Т-90 в Луганской области направляются на запад. Украинский чиновник заявил, что более крупная группировка российских войск в настоящее время не представляет угрозы», — отметили в сводке ISW за 11 декабря.

Украинский чиновник, на которого ссылаются аналитики, — это замглавы ХОВА Роман Семенуха. 11 декабря в эфире нацмарафона он сообщил, что накопление российских войск под Купянском наблюдали в течение полутора недель. В то же время, по словам Семенухи, угрозы для Купянска на данный момент не видят.