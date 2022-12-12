Российские танки с херсонского направления перебрасывают под Купянск — ISW
Институт изучения войны (ISW) отмечает концентрацию российской техники на Купянском направлении.
Такую информацию аналитики ISW сообщили, ссылаясь на данные российских источников. А также — комментарий заместителя главы ХОВА.
«Российский милблогер утверждал, что российские войска перебросили более 200 единиц техники с херсонского направления на купянское направление, а кадры с геолокацией показывают, что российские танки Т-90 в Луганской области направляются на запад. Украинский чиновник заявил, что более крупная группировка российских войск в настоящее время не представляет угрозы», — отметили в сводке ISW за 11 декабря.
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Украинский чиновник, на которого ссылаются аналитики, — это замглавы ХОВА Роман Семенуха. 11 декабря в эфире нацмарафона он сообщил, что накопление российских войск под Купянском наблюдали в течение полутора недель. В то же время, по словам Семенухи, угрозы для Купянска на данный момент не видят.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отмечает концентрацию российской техники на Купянском направлении".