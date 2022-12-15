Армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении — ГШ
Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 15 декабря сообщил об обстрелах и активности оккупантов из РФ в районе Купянска Харьковской области.
Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях», — отметили в Генштабе.
По информации командования ВСУ, за прошедшие сутки россияне обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.
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Отметим, что о концентрации сил на востоке Харьковской и западе соседней Луганской областей уже неоднократно информировали украинские военные аналитики и американский Институт изучения войны. 14 декабря российские оккупанты даже предприняли попытку атаковать в сторону Двуречной.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 15 декабря сообщил об обстрелах и активности оккупантов из РФ в районе Купянска Харьковской области".