Армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении — ГШ

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 15 декабря сообщил об обстрелах и активности оккупантов из РФ в районе Купянска Харьковской области.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях», — отметили в Генштабе.

По информации командования ВСУ, за прошедшие сутки россияне обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.

Отметим, что о концентрации сил на востоке Харьковской и западе соседней Луганской областей уже неоднократно информировали украинские военные аналитики и американский Институт изучения войны. 14 декабря российские оккупанты даже предприняли попытку атаковать в сторону Двуречной.