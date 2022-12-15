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Армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении — ГШ

Происшествия 07:17   15.12.2022
Оксана Горун
Армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении — ГШ

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 15 декабря сообщил об обстрелах и активности оккупантов из РФ в районе Купянска Харьковской области.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях», — отметили в Генштабе.

По информации командования ВСУ, за прошедшие сутки россияне обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.

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    • Отметим, что о концентрации сил на востоке Харьковской и западе соседней Луганской областей уже неоднократно информировали украинские военные аналитики и американский Институт изучения войны. 14 декабря российские оккупанты даже предприняли попытку атаковать в сторону Двуречной.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 15 декабря сообщил об обстрелах и активности оккупантов из РФ в районе Купянска Харьковской области".