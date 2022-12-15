В метро Харькова будет ограничена посадка в вагоны поездов Салтовской линии
С 18 декабря посадка в вагоны поездов Салтовской линии будет ограничена из-за массовых мероприятий, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.
В связи с проведением массовых мероприятий на станциях Харьковского метрополитена, с 18 декабря по 7 января, будет временно ограничена посадка в вагоны поездов, курсирующих по Салтовской линии метрополитена.
«В направлении от станции «Исторический музей» к станции «Героев труда» не будет производиться посадка в последний (пятый) вагон. В направлении от станции «Героев труда» к станции «Исторический музей» не будет производиться посадка в первый вагон», — отметили в метрополитене.
Просим вас учитывать указанные изменения и равномерно размещаться по платформе во время использования Салтовской линии метрополитена.
Читайте также: Новогодняя сказка в метро Харькова (фоторепортаж, видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В метро Харькова будет ограничена посадка в вагоны поездов Салтовской линии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 17:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18 декабря посадка в вагоны поездов Салтовской линии будет ограничена из-за массовых мероприятий, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.".