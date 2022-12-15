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В метро Харькова будет ограничена посадка в вагоны поездов Салтовской линии

Общество 17:00   15.12.2022
Оксана Якушко
В метро Харькова будет ограничена посадка в вагоны поездов Салтовской линии

С 18 декабря посадка в вагоны поездов Салтовской линии будет ограничена из-за массовых мероприятий, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

В связи с проведением массовых мероприятий на станциях Харьковского метрополитена, с 18 декабря по 7 января, будет временно ограничена посадка в вагоны поездов, курсирующих по Салтовской линии метрополитена.

«В направлении от станции «Исторический музей» к станции «Героев труда» не будет производиться посадка в последний (пятый) вагон. В направлении от станции «Героев труда» к станции «Исторический музей» не будет производиться посадка в первый вагон», — отметили в метрополитене.

Просим вас учитывать указанные изменения и равномерно размещаться по платформе во время использования Салтовской линии метрополитена.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 17:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18 декабря посадка в вагоны поездов Салтовской линии будет ограничена из-за массовых мероприятий, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.".