В метро Харькова будет ограничена посадка в вагоны поездов Салтовской линии

С 18 декабря посадка в вагоны поездов Салтовской линии будет ограничена из-за массовых мероприятий, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

В связи с проведением массовых мероприятий на станциях Харьковского метрополитена, с 18 декабря по 7 января, будет временно ограничена посадка в вагоны поездов, курсирующих по Салтовской линии метрополитена.

«В направлении от станции «Исторический музей» к станции «Героев труда» не будет производиться посадка в последний (пятый) вагон. В направлении от станции «Героев труда» к станции «Исторический музей» не будет производиться посадка в первый вагон», — отметили в метрополитене.

Просим вас учитывать указанные изменения и равномерно размещаться по платформе во время использования Салтовской линии метрополитена.