У метро Харкова буде обмежена посадка до вагонів поїздів Салтівської лінії
З 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії буде обмежено через масові заходи, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
У зв’язку з проведенням масових заходів на станціях Харківського метрополітену, з 18 грудня по 7 січня, буде тимчасово обмежена посадка до вагонів поїздів, що курсують Салтівської лінією метрополітену.
«У напрямку від станції «Історичний музей» до станції «Героїв праці» не буде відбуватися посадка у останній (п’ятий) вагон. У напрямку від станції «Героїв праці» до станції «Історичний музей» не буде відбуватися посадка у перший вагон», – зазначили в метрополітені.
Просимо вас враховувати вказані зміни та рівномірно розміщуватися по платформі під час користування Салтівською лінією метрополітену.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 17:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії буде обмежено через масові заходи, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.".