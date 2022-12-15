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У метро Харкова буде обмежена посадка до вагонів поїздів Салтівської лінії

Суспільство 17:00   15.12.2022
Оксана Якушко
У метро Харкова буде обмежена посадка до вагонів поїздів Салтівської лінії

З 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії буде обмежено через масові заходи, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

У зв’язку з проведенням масових заходів на станціях Харківського метрополітену, з 18 грудня по 7 січня, буде тимчасово обмежена посадка до вагонів поїздів, що курсують Салтівської лінією метрополітену.

«У напрямку від станції «Історичний музей» до станції «Героїв праці» не буде відбуватися посадка у останній (п’ятий) вагон. У напрямку від станції «Героїв праці» до станції «Історичний музей» не буде відбуватися посадка у перший вагон», – зазначили в метрополітені.

Просимо вас враховувати вказані зміни та рівномірно розміщуватися по платформі під час користування Салтівською лінією метрополітену.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 17:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії буде обмежено через масові заходи, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.".