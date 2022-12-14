Новорічна казка в метро Харкова (фоторепортаж, відео)

Уже дві станції метрополітену Харкова прикрасили до Нового року: на “Університеті” та “Історичному музеї” з’явилися ялинки, декорації зі світлодіодних гірлянд та навіть будиночок діда мороза.

Декорації, святкове підсвічування і навіть живі ялинки – у підземці Харкова готуються до безпечного Нового року.

Усі декоративні нововведення в метрополітені викликали святковий ажіотаж пасажирів.

Харків’яни із задоволенням фотографуються на тлі новорічних декорацій.

Під ялинками позують і дорослі, й діти.

Нагадаємо, відкриття головної ялинки міста на станції метро “Університет” офіційно заплановане на 19 грудня – День Святого Миколая. Також з цього дня розпочнуться вистави для малюків.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що харків’яни зможуть відсвяткувати Новий рік під землею. Але за однієї умови: необхідно приїхати на станцію “Університет” заздалегідь — до комендантської години 31 грудня.