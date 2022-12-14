Новорічна казка в метро Харкова (фоторепортаж, відео)
Уже дві станції метрополітену Харкова прикрасили до Нового року: на “Університеті” та “Історичному музеї” з’явилися ялинки, декорації зі світлодіодних гірлянд та навіть будиночок діда мороза.
Декорації, святкове підсвічування і навіть живі ялинки – у підземці Харкова готуються до безпечного Нового року.
Усі декоративні нововведення в метрополітені викликали святковий ажіотаж пасажирів.
Харків’яни із задоволенням фотографуються на тлі новорічних декорацій.
Під ялинками позують і дорослі, й діти.
Нагадаємо, відкриття головної ялинки міста на станції метро “Університет” офіційно заплановане на 19 грудня – День Святого Миколая. Також з цього дня розпочнуться вистави для малюків.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , що харків’яни зможуть відсвяткувати Новий рік під землею. Але за однієї умови: необхідно приїхати на станцію “Університет” заздалегідь — до комендантської години 31 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 08:45;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже дві станції метрополітену Харкова прикрасили до Нового року: на “Університеті” та “Історичному музеї” з’явилися ялинки, декорації зі світлодіодних гірлянд та навіть будиночок діда мороза".