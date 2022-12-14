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Новогодняя сказка в метро Харькова (фоторепортаж, видео)

Общество 08:45   14.12.2022
Павел Велицкий
Оксана Горун
Новогодняя сказка в метро Харькова (фоторепортаж, видео) Фото: Павел Велицкий

Уже две станции метрополитена Харькова украсили к Новому году: на «Университете» и «Историческом музее» появились елки, декорации из светодиодных гирлянд и даже домик деда мороза.

Декорации, праздничная подсветка и даже живые елки — в подземке Харькова вовсю готовятся к безопасному Новому году.

Все декоративные новшества в метрополитене вызвали праздничный ажиотаж пассажиров.

Харьковчане с удовольствием фотографируются на фоне новогодних декораций.

Под елками позируют и взрослые, и дети.

Напомним, открытие главной елки города на станции метро «Университет» официально запланировано на 19 декабря — День Святого Николая. Также с этого дня начнутся представления для малышей.

Новый год в метро Харькова - станция "Университет"
Фото: Павел Велицкий

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане смогут отпраздновать Новый год под землей. Но при одном условии: необходимо приехать на станцию «Университет» заранее — до наступления комендантского часа 31 декабря.

Новый год в метро Харькова - станция "Исторический музей"
Фото: Павел Велицкий
Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 08:45;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже две станции метрополитена Харькова украсили к Новому году: на «Университете» и «Историческом музее» появились елки, декорации из светодиодных гирлянд и даже домик деда мороза".