Новогодняя сказка в метро Харькова (фоторепортаж, видео)

Уже две станции метрополитена Харькова украсили к Новому году: на «Университете» и «Историческом музее» появились елки, декорации из светодиодных гирлянд и даже домик деда мороза.

Декорации, праздничная подсветка и даже живые елки — в подземке Харькова вовсю готовятся к безопасному Новому году.

Все декоративные новшества в метрополитене вызвали праздничный ажиотаж пассажиров.

Харьковчане с удовольствием фотографируются на фоне новогодних декораций.

Под елками позируют и взрослые, и дети.

Напомним, открытие главной елки города на станции метро «Университет» официально запланировано на 19 декабря — День Святого Николая. Также с этого дня начнутся представления для малышей.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане смогут отпраздновать Новый год под землей. Но при одном условии: необходимо приехать на станцию «Университет» заранее — до наступления комендантского часа 31 декабря.