В Купянске правоохранители достали собаку из-под завалов больницы

Во время сегодняшнего ракетного обстрела собаку, которая проживала в больнице, завалило.

16 декабря около 7 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску ракетами типа С-300. Повредили аптеку и больницу.

Правоохранители совместно с ГСЧС спасли животное, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Пес никак не хотел подпускать к себе спасателей, до конца исполняя свой долг – охранял объект.

Лишь после приезда хозяйки собака сменил гнев на милость и позволил спасателям ему помочь.

Купянская окружная прокуратураХарьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).