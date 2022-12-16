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В Купянске правоохранители достали собаку из-под завалов больницы

Общество 14:12   16.12.2022
Оксана Якушко
В Купянске правоохранители достали собаку из-под завалов больницы

Во время сегодняшнего ракетного обстрела собаку, которая проживала в больнице, завалило.

16 декабря около 7 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску ракетами типа С-300. Повредили  аптеку и больницу.

Правоохранители совместно с ГСЧС спасли животное, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Пес никак не хотел подпускать к себе спасателей, до конца исполняя свой долг – охранял объект.

Лишь после приезда  хозяйки собака сменил гнев на милость и позволил спасателям ему помочь.

Купянская окружная прокуратураХарьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 14:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сегодняшнего ракетного обстрела собаку, которая проживала в больнице, завалило.".