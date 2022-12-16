В Купянске правоохранители достали собаку из-под завалов больницы
Во время сегодняшнего ракетного обстрела собаку, которая проживала в больнице, завалило.
16 декабря около 7 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску ракетами типа С-300. Повредили аптеку и больницу.
Правоохранители совместно с ГСЧС спасли животное, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Пес никак не хотел подпускать к себе спасателей, до конца исполняя свой долг – охранял объект.
Лишь после приезда хозяйки собака сменил гнев на милость и позволил спасателям ему помочь.
Купянская окружная прокуратураХарьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 14:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сегодняшнего ракетного обстрела собаку, которая проживала в больнице, завалило.".