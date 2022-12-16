У Куп‘янську правоохоронці дістали собаку з-під завалів лікарні
Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу собаку, який проживав у лікарні, завалило.
16 грудня близько 7 ранку окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську ракетами типу С-300. Пошкодили аптеку та лікарню.
Правоохоронці спільно із ДСНС врятували тварину, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пес ніяк не хотів підпускати рятувальників, до кінця виконуючи свій обов’язок – охороняв об’єкт.
Лише після приїзду господарки собака змінив гнів на милість і дозволив рятувальникам йому допомогти.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 14:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу собаку, який проживав у лікарні, завалило.".