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У Куп‘янську правоохоронці дістали собаку з-під завалів лікарні

Суспільство 14:12   16.12.2022
Оксана Якушко
У Куп‘янську правоохоронці дістали собаку з-під завалів лікарні

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу собаку, який проживав у лікарні, завалило.

16 грудня близько 7 ранку окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську ракетами типу С-300. Пошкодили аптеку та лікарню.

Правоохоронці спільно із ДСНС врятували тварину, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пес ніяк не хотів підпускати рятувальників, до кінця виконуючи свій обов’язок – охороняв об’єкт.

Лише після приїзду господарки собака змінив гнів на милість і дозволив рятувальникам йому допомогти.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «У Куп‘янську правоохоронці дістали собаку з-під завалів лікарні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 14:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу собаку, який проживав у лікарні, завалило.".