У Куп‘янську правоохоронці дістали собаку з-під завалів лікарні

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу собаку, який проживав у лікарні, завалило.

16 грудня близько 7 ранку окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську ракетами типу С-300. Пошкодили аптеку та лікарню.

Правоохоронці спільно із ДСНС врятували тварину, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пес ніяк не хотів підпускати рятувальників, до кінця виконуючи свій обов’язок – охороняв об’єкт.

Лише після приїзду господарки собака змінив гнів на милість і дозволив рятувальникам йому допомогти.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).