Синегубов: Вчера враг дважды ударил по инфраструктурному объекту в Харькове
Электроснабжение в Харькове и области возобновлено после вчерашних обстрелов, исключение – часть Купянщины, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вчера последовали повторные удары по инфраструктурному объекту в Харькове. Сначала было два прилета, через 20 минут удары повторились. Мы с руководителем ГСЧС фактически в ручном режиме останавливали подразделения спасателей, потому что видели на радарах и нас информировала разведка, военные, что еще будут повторные удары. И уже после этого подразделения ГСЧС начали разбирать последствия разрушений», — рассказал Синегубов.
Аудит сетей продолжается, но в целом энергосистема в целом заживлена.
Сложной ситуация остается в части Купянского района, который враг постоянно обстреливает. В настоящее время ремонт на объектах, подвергавшихся обстрелам ранее, продолжается.
Относительно своевременного прибытия поездов нужно 24 часа, чтобы движение составов Укрзализныци соответствовало заявленным графикам и срокам прибытия, отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 13:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение в Харькове и области возобновлено после вчерашних обстрелов, исключение – часть Купянщины, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.".