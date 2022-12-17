Синегубов: Вчера враг дважды ударил по инфраструктурному объекту в Харькове

Электроснабжение в Харькове и области возобновлено после вчерашних обстрелов, исключение – часть Купянщины, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера последовали повторные удары по инфраструктурному объекту в Харькове. Сначала было два прилета, через 20 минут удары повторились. Мы с руководителем ГСЧС фактически в ручном режиме останавливали подразделения спасателей, потому что видели на радарах и нас информировала разведка, военные, что еще будут повторные удары. И уже после этого подразделения ГСЧС начали разбирать последствия разрушений», — рассказал Синегубов.

Аудит сетей продолжается, но в целом энергосистема в целом заживлена.

Сложной ситуация остается в части Купянского района, который враг постоянно обстреливает. В настоящее время ремонт на объектах, подвергавшихся обстрелам ранее, продолжается.

Относительно своевременного прибытия поездов нужно 24 часа, чтобы движение составов Укрзализныци соответствовало заявленным графикам и срокам прибытия, отметил Синегубов.