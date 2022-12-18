Российская армия обстреляла 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

За сутки российские оккупанты не вели активных наступательных действий в Харьковской области, однако продолжили обстрелы, сообщил Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба на 6:00 18 декабря, под обстрелами на Слобожанском направлении оказались населенные пункты Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении пострадали районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.

Также подтверждено огневое поражение Силами обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения врага и двух складов боеприпасов. Это произошло в Запорожской области.

«Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется», — отметили в ГШ.