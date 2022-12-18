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Российская армия обстреляла 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:33   18.12.2022
Оксана Горун
Российская армия обстреляла 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

За сутки российские оккупанты не вели активных наступательных действий в Харьковской области, однако продолжили обстрелы, сообщил Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба на 6:00  18 декабря, под обстрелами на Слобожанском направлении оказались населенные пункты Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении пострадали районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.

Также подтверждено огневое поражение Силами обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения врага и двух складов боеприпасов. Это произошло в Запорожской области.

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    • «Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется», — отметили в ГШ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 07:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки российские оккупанты не вели активных наступательных действий в Харьковской области, однако продолжили обстрелы, сообщил Генштаб ВСУ".