Российская армия обстреляла 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
За сутки российские оккупанты не вели активных наступательных действий в Харьковской области, однако продолжили обстрелы, сообщил Генштаб ВСУ.
По информации Генштаба на 6:00 18 декабря, под обстрелами на Слобожанском направлении оказались населенные пункты Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная.
На Купянском направлении пострадали районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.
Также подтверждено огневое поражение Силами обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения врага и двух складов боеприпасов. Это произошло в Запорожской области.
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«Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется», — отметили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки российские оккупанты не вели активных наступательных действий в Харьковской области, однако продолжили обстрелы, сообщил Генштаб ВСУ".