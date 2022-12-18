Live
  • Неділя 18.12.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:33   18.12.2022
Оксана Горун
Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

За добу російські окупанти не вели активних наступальних дій у Харківській області, проте продовжили обстріли повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу на 6:00 18 грудня, під обстрілами на Слобожанському напрямку опинилися населені пункти Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна.

На Куп’янському напрямку постраждали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки та Крохмального Харківської області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів, а також здійснив 42 обстріли з РСЗВ по території України.

Також підтверджено вогневе ураження Силами оборони 16 грудня кількох районів зосередження ворога та двох складів боєприпасів. Це сталося у Запорізькій області.

  • Читайте також: Депутат Харківської міськради записав відео з окопів на передовій (відео)

    • Втрати  особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється“, – зазначили в ГШ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    22:01
    На Харківщині є загибла через обстріли за добу – поліція
    18:18
    Генштаб – про ракетний удар та обстріли 11 населених пунктів Харківщини
    07:12
    14 обстрілів та 2 ракетні удари: статистика ворожого вогню по Харківщині
    20:29
    На Харківщині попрощаються з директором коледжу, який загинув на передовій
    18:27
    Армія РФ нарощує угруповання на Куп’янському напрямку – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 07:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу російські окупанти не вели активних наступальних дій у Харківській області, проте продовжили обстріли повідомив Генштаб ЗСУ".