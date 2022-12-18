Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

За добу російські окупанти не вели активних наступальних дій у Харківській області, проте продовжили обстріли повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу на 6:00 18 грудня, під обстрілами на Слобожанському напрямку опинилися населені пункти Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна.

На Куп’янському напрямку постраждали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки та Крохмального Харківської області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів, а також здійснив 42 обстріли з РСЗВ по території України.

Також підтверджено вогневе ураження Силами оборони 16 грудня кількох районів зосередження ворога та двох складів боєприпасів. Це сталося у Запорізькій області.

“Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється“, – зазначили в ГШ.