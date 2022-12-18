Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
За добу російські окупанти не вели активних наступальних дій у Харківській області, проте продовжили обстріли повідомив Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу на 6:00 18 грудня, під обстрілами на Слобожанському напрямку опинилися населені пункти Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна.
На Куп’янському напрямку постраждали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки та Крохмального Харківської області.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів, а також здійснив 42 обстріли з РСЗВ по території України.
Також підтверджено вогневе ураження Силами оборони 16 грудня кількох районів зосередження ворога та двох складів боєприпасів. Це сталося у Запорізькій області.
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“Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється“, – зазначили в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу російські окупанти не вели активних наступальних дій у Харківській області, проте продовжили обстріли повідомив Генштаб ЗСУ".