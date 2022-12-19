Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил про обстрелы Харьковской области за минувшие сутки, а также — ночной атаке на Украину беспилотниками.

«На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении огневое поражение понесли районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба на 6 утра 19 декабря.

Также Генштаб подтвердил информацию о ночной атаке на Украину беспилотниками.

«Текущие сутки противник начал с применения ударных БПлА, подробная информация будет предоставлена после уточнения», — отметили в ГШ.

По имеющейся на данный момент информации, главной целью беспилотников был Киев. Киевская городская военная администрация сообщила о том, что в воздушном пространстве столицы зафиксировали более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15. Однако есть попадание в объект критической инфраструктуры столицы. По предварительной информации, пострадавших нет.