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Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:19   19.12.2022
Оксана Горун
Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил про обстрелы Харьковской области за минувшие сутки, а также — ночной атаке на Украину беспилотниками.

«На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении огневое поражение понесли районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба на 6 утра 19 декабря.

Также Генштаб подтвердил информацию о ночной атаке на Украину беспилотниками.

«Текущие сутки противник начал с применения ударных БПлА, подробная информация будет предоставлена после уточнения», — отметили в ГШ.

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    • По имеющейся на данный момент информации, главной целью беспилотников был Киев. Киевская городская военная администрация сообщила о том, что в воздушном пространстве столицы зафиксировали более 20 вражеских БПЛА.  Силы ПВО уничтожили около 15. Однако есть попадание в объект критической инфраструктуры столицы. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил про обстрелы Харьковской области за минувшие сутки, а также — ночной атаке на Украину беспилотниками".