Російська армія обстріляла 15 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли Харківської області за минулу добу, а також – нічну атаку на Україну безпілотниками.

“На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове”, – перерахували у зведенні Генштабу на 6 ранку 19 грудня.

Також Генштаб підтвердив інформацію про нічну атаку на Україну безпілотниками.

“Поточну добу противник почав із застосування ударних БПлА, докладну інформацію буде надано після уточнення”, – зазначили у ГШ.

За наявною на даний момент інформацією, головною метою безпілотників був Київ. Київська міська військова адміністрація повідомила про те, що в повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15. Проте є влучення в об’єкт критичної інфраструктури столиці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.