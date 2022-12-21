Харьковская 92 ОМБр показала, как ремонтирует технику — свою и трофейную
Работу рембата 92 ОМБр, запечатленную на фото, опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook, а также — в соцсетях командования Сухопутных войск ВСУ.
«Рембату 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко работы всегда хватает, ведь «железные кони» тоже «страдают» во время упорных боев с врагом, — прокомментировала пресс-служба Сухопутных войск. — К имеющейся технике каждый раз добавляется трофейная. С ней наши Кулибины тоже справляются. И хотя бывает вверх некогда взглянуть, ребята не жалуются, говорят, — на «нуле» гораздо сложнее и опаснее».
В 92 ОМБр подчеркивают: стремятся отремонтировать технику как можно быстрее, чтобы помочь побратимам.
Читайте также: Защитники Харьковщины 92 ОМБр показали кадры с передовой (видео)
«Ведь только совместными усилиями можно добиться главной цели – Победы над оккупантом», — отмечают защитники Харьковщины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковская 92 ОМБр показала, как ремонтирует технику — свою и трофейную»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу рембата 92 ОМБр, запечатленную на фото, опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook, а также — в соцсетях командования Сухопутных войск ВСУ".