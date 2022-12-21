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Харьковская 92 ОМБр показала, как ремонтирует технику — свою и трофейную

Общество 10:02   21.12.2022
Оксана Горун
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 6 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 10 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 5 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 1 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 9 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 8 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 7 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 4 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 3 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 2 Фото: faecebook 92 ОМБр
92 ОМБр ремонтирует технику на Харьковщине 11 Фото: faecebook 92 ОМБр

Работу рембата 92 ОМБр, запечатленную на фото, опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook, а также — в соцсетях командования Сухопутных войск ВСУ.

«Рембату 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко работы всегда хватает, ведь «железные кони» тоже «страдают» во время упорных боев с врагом, — прокомментировала пресс-служба Сухопутных войск. — К имеющейся технике каждый раз добавляется трофейная.  С ней наши Кулибины тоже справляются. И хотя бывает вверх некогда взглянуть, ребята не жалуются, говорят, — на «нуле» гораздо сложнее и опаснее».

В 92 ОМБр подчеркивают: стремятся отремонтировать технику как можно быстрее, чтобы помочь побратимам.

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    • «Ведь только совместными усилиями можно добиться главной цели – Победы над оккупантом», — отмечают защитники Харьковщины.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 10:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу рембата 92 ОМБр, запечатленную на фото, опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook, а также — в соцсетях командования Сухопутных войск ВСУ".