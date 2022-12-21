Харьковская 92 ОМБр показала, как ремонтирует технику — свою и трофейную

Работу рембата 92 ОМБр, запечатленную на фото, опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook, а также — в соцсетях командования Сухопутных войск ВСУ.

«Рембату 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко работы всегда хватает, ведь «железные кони» тоже «страдают» во время упорных боев с врагом, — прокомментировала пресс-служба Сухопутных войск. — К имеющейся технике каждый раз добавляется трофейная. С ней наши Кулибины тоже справляются. И хотя бывает вверх некогда взглянуть, ребята не жалуются, говорят, — на «нуле» гораздо сложнее и опаснее».

В 92 ОМБр подчеркивают: стремятся отремонтировать технику как можно быстрее, чтобы помочь побратимам.

«Ведь только совместными усилиями можно добиться главной цели – Победы над оккупантом», — отмечают защитники Харьковщины.