Харківська 92 ОМБр показала, як ремонтує техніку – свою та трофейну

Роботу рембата 92 ОМБр, відображену на фото, опублікували на сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Фейсбуці, а також – у соцмережах командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Рембату 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка роботи завжди вистачає, адже “залізні коні” теж “страждають” під час запеклих боїв із ворогом. До наявної техніки щоразу додається трофейна, – відзначили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ. – Їй наші Кулібіни теж дають раду. І хоч буває вгору ніколи глянути, хлопці не жаліються, кажуть, – на “нулі” значно складніше та небезпечніше”.

У 92 ОМБр наголошують: прагнуть відремонтувати техніку якнайшвидше, щоб допомогти побратимам.

“Адже тільки спільними зусиллями можна досягти головної мети – Перемоги над окупантом”, – наголошують захисники Харківщини.