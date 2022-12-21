КП «Харьковгорлифт» заплатит сотни тысяч гривен за газеты коммунального СМИ

Более четырехсот тисяч гривен потратит в 2023 году коммунальное предприятие «Харьковгорлифт» на приобретение газет у коммунального СМИ «Харьковские известия».

Об этом говорится в тендере, который объявлял «Харьковгорлифт». В частности, предприятие заложило 428,5 тысяч гривен на 73 тысячи экземпляров коммунальной газеты (по 5,87 гривны за штуку).

Как указано в тендерной документации, таким образом «Харьковгорлифт» оформляет подписку на газеты до конца 2023 года, а платить за них будет из собственных средств предприятия.

Руководитель «Харьковгорлифта» Владимир Кальян прокомментировал такую закупку «Суспільне Харків». Он заявил, что работники предприятия будут распространять газеты в жилых домах.

«Это же на год, не на один раз. Не у всех бабушек и дедушек есть интернет дома. Мы обслуживаем лифты и электросети во всех районах Харькова. Это кажется, что много экземпляров, а это еженедельные издания, которые выходят в течение года», — пояснил Кальян.

Оформили подписку на газету и другие коммунальные предприятия. «Горэлектротранссервис» заплатит более 257 тысяч гривен, «Горсвет» — 124 тысячи, «Харьковжилстрой» и «Современный город» — по почти 86 тысяч, «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» — 68,5 тысяч и «Харьковпасс» — почти 43 тысячи.

От 3 до 17 тысяч гривен нашли на газеты некоторые больницы и департаменты городского совета, пишет издание.

«Не думаю, что в этом есть конфликт интересов или коррупционная составляющая. Но кроме финансирования из городского бюджета, другие коммунальные предприятия помогают существовать другому КП, которое пиарит городскую власть. Фактически, они выделяют дополнительные средства. Возможно, хотят увеличить тираж», — прокомментировал член ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин.

Напомним, что на сессии горсовета на поддержку КП «Харьковские известия» в бюджете на 2023 год, по данным ХАЦ, заложили 19,4 миллиона гривен.