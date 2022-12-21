КП “Харківгорліфт” заплатить сотні тисяч гривень за газети комунального ЗМІ
Понад чотириста тисяч гривень витратить у 2023 році комунальне підприємство “Харківгорліфт” на придбання газет у комунального ЗМІ “Харьковские известия”.
Про це йдеться у тендері, який оголошував “Харківгорліфт”. Зокрема, підприємство заклало 428,5 тисяч гривень на 73 тисячі примірників комунальної газети (по 5,87 гривні за штуку).
Як зазначено у тендерній документації, таким чином “Харківгорліфт” оформлює передплату на газети до кінця 2023 року, а платитиме за них із власних коштів підприємства.
Керівник “Харківгорліфту” Володимир Кальян прокоментував таку закупівлю “Суспільне Харків”. Він заявив, що працівники підприємства розповсюджуватимуть газети у житлових будинках.
“Це ж на рік, не на один раз. Не у всіх бабусь та дідусів є інтернет вдома. Ми обслуговуємо ліфти та електромережі у всіх районах Харкова. Це здається, що багато екземплярів, а це щотижневі видання, які виходять протягом року”, – пояснив Кальян.
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Оформили передплату на газету й інші комунальні підприємства. “Міськелектротранссервіс” заплатить понад 257 тисяч гривень, “Міськсвітло” – 124 тисячі, “Харківжитлобуд” та “Сучасне місто” – по майже 86 тисяч, “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації” – 68,5 тисяч і “Харківпасс” – майже 43 тисячі.
Від 3 до 17 тисяч гривень знайшли на газети деякі лікарні та департаменти міської ради, пише видання.
“Не думаю, що в цьому є конфлікт інтересів або корупційна складова. Але крім фінансування з міського бюджету, інші комунальні підприємства допомагають існувати іншому КП, яке піарить міську владу. Фактично, вони виділяють додаткові кошти. Можливо, хочуть збільшити тираж”, – прокоментував член ГО “Харківський антикорупційний центр” Євген Лісічкін.
Нагадаємо, що на сесії міськради на підтримку КП “Харьковские известия” у бюджеті на 2023 рік, за даними Харківського антикорупційного центру, заклали 19,4 мільйона гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад чотириста тисяч гривень витратить у 2023 році комунальне підприємство “Харківгорліфт” на придбання газет у комунального ЗМІ “Харьковские известия”.".