Live
  • Четверг 22.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🔴

В Харькове восстанавливают школу, пострадавшую от российских обстрелов (фото)

Общество 10:46   22.12.2022
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают школу, пострадавшую от российских обстрелов (фото) Фото: Харьковский горсовет

Ремонтные работы на разрушенных и поврежденных террористами из РФ зданиях в Харькове продолжаются. Об их ходе проинформировала мэрия.

«В Основянском районе продолжаются работы по ремонту школы №7, здание которой испытало значительные разрушения в результате вражеских обстрелов», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В Харькове восстанавливают 7-ю школу на Москалевке
Фото: Харьковский горсовет

Школа находится в одном из «старых» районов Харькова — между Заиковкой и Москалевкой, неподалеку от Гольдберговской церкви.

В Харькове восстанавливают 7-ю школу на Москалевке 5
Фото: Харьковский горсовет

«Мастера КП «Харьковспецстрой» уже заменили 650 кв. м стропильного каркаса крыши и восстановили 80% металлической кровли. Коммунальщики продолжают консервировать здание на зимний период», — отчитались в горсовете.

В Харькове восстанавливают 7-ю школу на Москалевке 4
Фото: Харьковский горсовет

Также мэрия проинформировала, что продолжаются работы в существенно разрушенной жилой пятиэтажке на ул. Танкопия в Немышлянском районе.

Восстановление жилого дома после обстрелов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Специалисты производят монтаж несущих конструкций и восстанавливают стены фасада. Также продолжаются работы по устройству опалубки для заливки плиты перекрытия между 3-4 этажами», — сообщили в мэрии.

Восстановление жилого дома после обстрелов в Харькове 2
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление жилого дома после обстрелов в Харькове 3
Фото: Харьковский горсовет
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

12:28
В Балаклее строят временный переезд к больнице (видео)
10:58
Дороги, дворы и центральный парк: Харьков расчищают от снега (фото, видео)
12:17
В Харькове больше, чем на месяц, перекрывают часть улицы
09:52
До Нового года в Изюме планируют запустить транспорт
11:35
«Остановился котел и упал самолет» — рассказ замначальника харьковской ТЭЦ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове восстанавливают школу, пострадавшую от российских обстрелов (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 10:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные работы на разрушенных и поврежденных террористами из РФ зданиях в Харькове продолжаются. Об их ходе проинформировала мэрия".