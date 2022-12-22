В Харькове восстанавливают школу, пострадавшую от российских обстрелов (фото)

Ремонтные работы на разрушенных и поврежденных террористами из РФ зданиях в Харькове продолжаются. Об их ходе проинформировала мэрия.

«В Основянском районе продолжаются работы по ремонту школы №7, здание которой испытало значительные разрушения в результате вражеских обстрелов», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Школа находится в одном из «старых» районов Харькова — между Заиковкой и Москалевкой, неподалеку от Гольдберговской церкви.

«Мастера КП «Харьковспецстрой» уже заменили 650 кв. м стропильного каркаса крыши и восстановили 80% металлической кровли. Коммунальщики продолжают консервировать здание на зимний период», — отчитались в горсовете.

Также мэрия проинформировала, что продолжаются работы в существенно разрушенной жилой пятиэтажке на ул. Танкопия в Немышлянском районе.

«Специалисты производят монтаж несущих конструкций и восстанавливают стены фасада. Также продолжаются работы по устройству опалубки для заливки плиты перекрытия между 3-4 этажами», — сообщили в мэрии.