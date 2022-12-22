У Харкові відновлюють школу, яка постраждала від російських обстрілів (фото)
Ремонтні роботи на зруйнованих та пошкоджених терористами з РФ будівлях у Харкові продовжуються. Про їхній хід поінформувала мерія.
“У Основ’янському районі продовжуються роботи з ремонту школи №7, будівля якої зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів”, – зазначили в пресслужбі Харківської міськради.
Школа знаходиться в одному зі “старих” районів Харкова – між Заїківкою та Москалівкою, неподалік Гольдбергівської церкви.
“Майстри КП “Харківспецбуд” уже замінили 650 кв. м кроквяного каркасу даху та відновили 80% металевої покрівлі. Комунальники продовжують консервувати будівлю на зимовий період”, – відзвітували в міськраді.
Також мерія поінформувала, що продовжуються роботи в суттєво зруйнованій житловій п’ятиповерхівці на вул. Танкопія в Немишлянському районі.
“Фахівці виконують монтаж несучих конструкцій та відновлюють стіни фасаду. Також тривають роботи з влаштування опалубки для заливання плити перекриття між 3-4 поверхами”, – повідомили в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні роботи на зруйнованих та пошкоджених терористами з РФ будівлях у Харкові продовжуються. Про їхній хід поінформувала мерія".