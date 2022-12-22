У Харкові відновлюють школу, яка постраждала від російських обстрілів (фото)

Ремонтні роботи на зруйнованих та пошкоджених терористами з РФ будівлях у Харкові продовжуються. Про їхній хід поінформувала мерія.

“У Основ’янському районі продовжуються роботи з ремонту школи №7, будівля якої зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів”, – зазначили в пресслужбі Харківської міськради.

Школа знаходиться в одному зі “старих” районів Харкова – між Заїківкою та Москалівкою, неподалік Гольдбергівської церкви.

“Майстри КП “Харківспецбуд” уже замінили 650 кв. м кроквяного каркасу даху та відновили 80% металевої покрівлі. Комунальники продовжують консервувати будівлю на зимовий період”, – відзвітували в міськраді.

Також мерія поінформувала, що продовжуються роботи в суттєво зруйнованій житловій п’ятиповерхівці на вул. Танкопія в Немишлянському районі.

“Фахівці виконують монтаж несучих конструкцій та відновлюють стіни фасаду. Також тривають роботи з влаштування опалубки для заливання плити перекриття між 3-4 поверхами”, – повідомили в мерії.