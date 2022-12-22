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У Харкові відновлюють школу, яка постраждала від російських обстрілів (фото)

Суспільство 10:46   22.12.2022
Оксана Горун
У Харкові відновлюють школу, яка постраждала від російських обстрілів (фото) Фото: Харківська міськрада

Ремонтні роботи на зруйнованих та пошкоджених терористами з РФ будівлях у Харкові продовжуються. Про їхній хід поінформувала мерія.

“У Основ’янському районі продовжуються роботи з ремонту школи №7, будівля якої зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів”, – зазначили в пресслужбі Харківської міськради.

У Харкові відновлюють 7-у школу на Москалівці

Школа знаходиться в одному зі “старих” районів Харкова – між Заїківкою та Москалівкою, неподалік Гольдбергівської церкви.

У Харкові відновлюють 7-му школу на Москалівці 5

“Майстри КП “Харківспецбуд” уже замінили 650 кв. м кроквяного каркасу даху та відновили 80% металевої покрівлі. Комунальники продовжують консервувати будівлю на зимовий період”, – відзвітували в міськраді.

У Харкові відновлюють 7-му школу на Москалівці 4

Також мерія поінформувала, що продовжуються роботи в суттєво зруйнованій житловій п’ятиповерхівці на вул. Танкопія в Немишлянському районі.

Відновлення житлового будинку після обстрілів у Харкові

“Фахівці виконують монтаж несучих конструкцій та відновлюють стіни фасаду. Також тривають роботи з влаштування опалубки для заливання плити перекриття між 3-4 поверхами”, – повідомили в мерії.

Відновлення житлового будинку після обстрілів у Харкові 2

Відновлення житлового будинку після обстрілів у Харкові 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні роботи на зруйнованих та пошкоджених терористами з РФ будівлях у Харкові продовжуються. Про їхній хід поінформувала мерія".