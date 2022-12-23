Харьковский вуз получил «Оскар» в сфере образования
Программа Innovation Campus НТУ «ХПИ» получила награду международного конкурса QS-Wharton Reimagine Education Awards 2022, который называют «Оскаром» в сфере образования.
Программа харьковского вуза, которая касается подготовки IT-шников, заняла второе место среди лучших проектов Европы. По сообщению пресс-службы вуза, «ХПИ» взял «серебро». А всего в конкурсе участвовали более 1200 работ от компаний и институтов из 70 стран мира. Из вузов Украины был представлен только харьковский «политех».
«В 2022 году международный конкурс QS-Wharton Reimagine Education Awards проходил в 18 основных категориях (искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, образовательные программы, работоспособность и другие). Конкурс длился восемь месяцев, в течение этого времени более трехсот международных судей-экспертов, работающих в сфере образования и других отраслях, оценивали проекты участников», — сообщили подробности в пресс-службе НТУ «ХПИ». — Идеи, отражающие инновационность, эффективность и уникальность, были отобраны в шорт-лист премии. На конкурс было представлено более 1200 проектов из 70 стран мира.
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Программа Innovation Campus НТУ «ХПИ» заняла второе место среди всех проектов Европы.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Программа Innovation Campus НТУ «ХПИ» получила награду международного конкурса QS-Wharton Reimagine Education Awards 2022, который называют «Оскаром» в сфере образования".