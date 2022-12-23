Харківський виш отримав “Оскар” у сфері освіти

Програма Innovation Campus НТУ “ХПІ” здобула нагороду міжнародного конкурсу QS-Wharton Reimagine Education Awards 2022, який називають “Оскаром” у сфері освіти.

Програма харківського вишу, яка стосується підготовки IT-шників, посіла друге місце серед найкращих проектів Європи. За повідомленням пресслужби вишу, “ХПІ” взяв “срібло”. Загалом у конкурсі брали участь понад 1200 робіт від компаній та інститутів із 70 країн світу. З вишів України було представлено лише харківський “політех”.

“У 2022 році міжнародний конкурс QS-Wharton Reimagine Education Awards проходив у 18-ти основних категоріях (штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, освітні програми, працездатність та інші). Конкурс тривав вісім місяців, протягом цього часу понад триста міжнародних суддів-експертів, які працюють у сфері освіти та інших галузях, оцінювали проєкти учасників, – повідомили подробиці у прес-службі НТУ “ХПІ”. – Ідеї, що відображають інноваційність, ефективність та унікальність, були відібрані у шорт-лист премії. На конкурс було представлено понад 1200 проєктів із 70 країн світу”.

Програма Innovation Campus НТУ “ХПІ” посіла друге місце серед усіх проєктів Європи.