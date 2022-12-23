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На Харьковщине парень взорвался на мине в лесу

Происшествия 09:03   23.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине парень взорвался на мине в лесу Фото: телеграм Александра Гусарова

О пострадавшем на мине сообщил в утренней информации о ситуации в области глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями, состояние среднее», — написал Синегубов.

Он предупредил, что минная опасность на Харьковщине остается высокой.

В ГСЧС тем временем сообщили, что за сутки обследовали на предмет мин и снарядов еще 1,5 га территории Харьковской области и 1 км линий электропередач.

«Саперами обнаружены и обезврежены 42 единицы вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов. К работам привлекалось 17 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 88 человек личного состава и 34 единицы техники», — проинформировали спасатели.

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    • В ГСЧС напоминают, как правильно поступать, если вы обнаружили потенциально опасный предмет. Категорически запрещается:

    ❗️ касаться предмета и передвигать его;
    ❗️ пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
    ❗️ заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
    ❗️ касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.

    Самая правильная тактика поведения — отойти подальше и набрать «101».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 09:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавшем на мине сообщил в утренней информации о ситуации в области глава ХОВА Олег Синегубов".