На Харьковщине парень взорвался на мине в лесу

О пострадавшем на мине сообщил в утренней информации о ситуации в области глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями, состояние среднее», — написал Синегубов.

Он предупредил, что минная опасность на Харьковщине остается высокой.

В ГСЧС тем временем сообщили, что за сутки обследовали на предмет мин и снарядов еще 1,5 га территории Харьковской области и 1 км линий электропередач.

«Саперами обнаружены и обезврежены 42 единицы вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов. К работам привлекалось 17 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 88 человек личного состава и 34 единицы техники», — проинформировали спасатели.

В ГСЧС напоминают, как правильно поступать, если вы обнаружили потенциально опасный предмет. Категорически запрещается:

❗️ касаться предмета и передвигать его;

❗️ пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

❗️ заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

❗️ касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.

Самая правильная тактика поведения — отойти подальше и набрать «101».