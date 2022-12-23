На Харьковщине парень взорвался на мине в лесу
О пострадавшем на мине сообщил в утренней информации о ситуации в области глава ХОВА Олег Синегубов.
«В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями, состояние среднее», — написал Синегубов.
Он предупредил, что минная опасность на Харьковщине остается высокой.
В ГСЧС тем временем сообщили, что за сутки обследовали на предмет мин и снарядов еще 1,5 га территории Харьковской области и 1 км линий электропередач.
«Саперами обнаружены и обезврежены 42 единицы вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов. К работам привлекалось 17 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 88 человек личного состава и 34 единицы техники», — проинформировали спасатели.
Читайте также: На Харьковщине из-за неосторожности хозяина загорелся частный дом
В ГСЧС напоминают, как правильно поступать, если вы обнаружили потенциально опасный предмет. Категорически запрещается:
❗️ касаться предмета и передвигать его;
❗️ пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
❗️ заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
❗️ касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.
Самая правильная тактика поведения — отойти подальше и набрать «101».
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине парень взорвался на мине в лесу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавшем на мине сообщил в утренней информации о ситуации в области глава ХОВА Олег Синегубов".