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На Харківщині чоловік підірвався на міні в лісі

Події 09:03   23.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на міні в лісі Фото: телеграм Олександра Гусарова

Про потерпілого на міні повідомив у ранковій інформації про ситуацію в області голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній”, – написав Синєгубов.

Він попередив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою.

У ДСНС тим часом повідомили, що за добу обстежили щодо мін та снарядів ще 1,5 га території Харківської області та 1 км ліній електропередач.

“Саперами виявлено та знешкоджено 42 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів. До робіт залучалося 17 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 88 осіб особового складу та 34 одиниці техніки”, – поінформували рятувальники.

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    • У ДСНС нагадують, як правильно діяти, якщо ви виявили потенційно небезпечний предмет. Категорично забороняється:

    ❗️ торкатися предмета та пересувати його;
    ❗️ користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
    ❗️ заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чим його накривати;
    ❗️ торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив.

    Найправильніша тактика поведінки – відійти подалі та набрати “101”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про потерпілого на міні повідомив у ранковій інформації про ситуацію в області голова ХОВА Олег Синєгубов".