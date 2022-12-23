На Харківщині чоловік підірвався на міні в лісі

Про потерпілого на міні повідомив у ранковій інформації про ситуацію в області голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній”, – написав Синєгубов.

Він попередив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою.

У ДСНС тим часом повідомили, що за добу обстежили щодо мін та снарядів ще 1,5 га території Харківської області та 1 км ліній електропередач.

“Саперами виявлено та знешкоджено 42 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів. До робіт залучалося 17 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 88 осіб особового складу та 34 одиниці техніки”, – поінформували рятувальники.

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У ДСНС нагадують, як правильно діяти, якщо ви виявили потенційно небезпечний предмет. Категорично забороняється:

❗️ торкатися предмета та пересувати його;

❗️ користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

❗️ заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чим його накривати;

❗️ торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив.

Найправильніша тактика поведінки – відійти подалі та набрати “101”.