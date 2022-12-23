На Харківщині чоловік підірвався на міні в лісі
Про потерпілого на міні повідомив у ранковій інформації про ситуацію в області голова ХОВА Олег Синєгубов.
“У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній”, – написав Синєгубов.
Він попередив, що мінна небезпека на Харківщині залишається високою.
У ДСНС тим часом повідомили, що за добу обстежили щодо мін та снарядів ще 1,5 га території Харківської області та 1 км ліній електропередач.
“Саперами виявлено та знешкоджено 42 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів. До робіт залучалося 17 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 88 осіб особового складу та 34 одиниці техніки”, – поінформували рятувальники.
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У ДСНС нагадують, як правильно діяти, якщо ви виявили потенційно небезпечний предмет. Категорично забороняється:
❗️ торкатися предмета та пересувати його;
❗️ користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
❗️ заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чим його накривати;
❗️ торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив.
Найправильніша тактика поведінки – відійти подалі та набрати “101”.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про потерпілого на міні повідомив у ранковій інформації про ситуацію в області голова ХОВА Олег Синєгубов".