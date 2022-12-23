Ракетная атака и обстрелы: в полиции Харьковщины показали последствия ударов

Фото последствий обстрелов, произведенных по Волчанску, Купянску и району армией РФ, опубликовала полиция Харьковщины.

Полицейские отметили, что в результате ударов армии РФ на Харьковщине за сутки пострадали пять граждан. Речь идет о четверых медиках и прохожем, попавших под артобстрел больницы в Волчанске. Также под вражеский огонь попали населенные пункты приграничных районов области.

«22 декабря военные РФ ударили по городу Волчанску из ствольной артиллерии. Повреждения получили частные дома, помещения Волчанской центральной больницы, заведение торговли и коммунальные коммуникации. Осколочные ранения получили четыре работника больницы и один житель Волчанска, — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — В течение суток оккупанты наносили удары по населенным пунктам Купянщины. В результате обстрелов нескольких поселков зафиксированы повреждения частных домов и хозяйственных построек местного населения».

Также полицейские сообщили, что вечером россияне ударили по Купянску ракетами — повреждены частные дома.