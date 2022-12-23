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Ракетная атака и обстрелы: в полиции Харьковщины показали последствия ударов

Происшествия 10:40   23.12.2022
Оксана Горун
Ракетная атака и обстрелы: в полиции Харьковщины показали последствия ударов Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото последствий обстрелов, произведенных по Волчанску, Купянску и району армией РФ, опубликовала полиция  Харьковщины.

Полицейские отметили, что в результате ударов армии РФ на Харьковщине за сутки пострадали пять граждан. Речь идет о четверых медиках и прохожем, попавших под артобстрел больницы в Волчанске. Также под вражеский огонь попали населенные пункты приграничных районов области.

Последствия обстрелов Харьковщины 22 декабря 2022 года
Фото: ГУНП в Харьковской области

«22 декабря военные РФ ударили по городу Волчанску из ствольной артиллерии. Повреждения получили частные дома, помещения Волчанской центральной больницы, заведение торговли и коммунальные коммуникации. Осколочные ранения получили четыре работника больницы и один житель Волчанска, — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — В течение суток оккупанты наносили удары по населенным пунктам Купянщины. В результате обстрелов нескольких поселков зафиксированы повреждения частных домов и хозяйственных построек местного населения».

Последствия обстрелов Харьковщины 22 декабря 2022 года 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Также полицейские сообщили, что вечером россияне ударили по Купянску ракетами — повреждены частные дома.

Последствия обстрелов Харьковщины 22 декабря 2022 года 11
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 22 декабря 2022 года 10
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 22 декабря 2022 года 9
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 22 декабря 2022 года 8
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий обстрелов, произведенных по Волчанску, Купянску и району армией РФ, опубликовала полиция  Харьковщины".