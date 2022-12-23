Ракетна атака та обстріли: у поліції Харківщини показали наслідки ударів

Фото наслідків обстрілів, які здійснила за добу по Волчанську, Куп’янську та районом армія РФ, опублікувала поліція Харківщини.

Поліцейські зазначили, що внаслідок ударів армії РФ на Харківщині за добу постраждали п’ять громадян. Йдеться про чотирьох медиків та перехожого, які потрапили під артобстріл лікарні у Вовчанську. Також під ворожий вогонь потрапили населені пункти прикордонних районів області.

“22 грудня військові рф вдарили по місту Вовчанську зі ствольної артилерії. Пошкоджень зазнали приватні будинки, приміщення вовчанської центральної лікарні, заклад торгівлі та комунальні комунікації. Осколкові поранення отримали чотири працівники лікарні та один мешканець Вовчанська, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харкові – Протягом доби окупанти наносили удари по населених пунктах Куп’янщини. В результаті обстрілів кількох селищ зафіксовані пошкодження приватних будинків та господарчих споруд місцевого населення”.

Також поліцейські повідомили, що ввечері росіяни вдарили по Куп’янську ракетами – пошкоджено приватні будинки.