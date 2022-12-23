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Ракетна атака та обстріли: у поліції Харківщини показали наслідки ударів

Події 10:40   23.12.2022
Оксана Горун
Ракетна атака та обстріли: у поліції Харківщини показали наслідки ударів Фото: ГУНП у Харківській області

Фото наслідків обстрілів, які здійснила за добу по Волчанську, Куп’янську та районом армія РФ, опублікувала поліція Харківщини.

Поліцейські зазначили, що внаслідок ударів армії РФ на Харківщині за добу постраждали п’ять громадян. Йдеться про чотирьох медиків та перехожого, які потрапили під артобстріл лікарні у Вовчанську. Також під ворожий вогонь потрапили населені пункти прикордонних районів області.

Наслідки обстрілу Харківщини 22 грудня 2022 року

22 грудня військові рф вдарили по місту Вовчанську зі ствольної артилерії. Пошкоджень зазнали приватні будинки, приміщення вовчанської центральної лікарні, заклад торгівлі та комунальні комунікації. Осколкові поранення отримали чотири працівники лікарні та один мешканець Вовчанська, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харкові – Протягом доби окупанти наносили удари по населених пунктах Куп’янщини. В результаті обстрілів кількох селищ зафіксовані пошкодження приватних будинків та господарчих споруд місцевого населення”.

Наслідки обстрілів Харківщини 22 грудня 2022 року 2

Також поліцейські повідомили, що ввечері росіяни вдарили по Куп’янську ракетами – пошкоджено приватні будинки.

Наслідки обстрілів Харківщини 22 грудня 2022 року 11

Наслідки обстрілів Харківщини 22 грудня 2022 року 10

Наслідки обстрілів Харківщини 22 грудня 2022 року 9

Наслідки обстрілів Харківщини 22 грудня 2022 року 8

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото наслідків обстрілів, які здійснила за добу по Волчанську, Куп’янську та районом армія РФ, опублікувала поліція Харківщини".