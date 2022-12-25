Синегубов сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей от обстрелов за сутки

В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы Купянского района Харьковской области погиб мужчина 72 лет. Его 74-летняя жена получила ранения и госпитализирована. Ее состояние среднее.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке.



Фото: Олег Синегубов

Ранее в пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что выезжали на обследование этого частного дома, который обстреляли захватчики, утром 24 декабря. Пожара не было.

Также Синегубов процитировал сообщение Генштаба ВСУ о том, что украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Двуречанской громады, а кроме этого враг обстрелял районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковщины.