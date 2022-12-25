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Синегубов сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей от обстрелов за сутки

Происшествия 09:05   25.12.2022
Елена Нагорная
Синегубов сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей от обстрелов за сутки Фото: Олег Синегубов

В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы Купянского района Харьковской области погиб мужчина 72 лет. Его 74-летняя жена получила ранения и госпитализирована. Ее состояние среднее.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке.


Фото: Олег Синегубов

Ранее в пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что выезжали на обследование этого частного дома, который обстреляли захватчики, утром 24 декабря. Пожара не было.

Также Синегубов процитировал сообщение Генштаба ВСУ о том, что украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Двуречанской громады, а кроме этого враг обстрелял районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковщины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 09:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы Купянского района Харьковской области погиб мужчина 72 лет. Его 74-летняя жена получила ранения и госпитализирована. Ее состояние среднее.".