Синегубов сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей от обстрелов за сутки
Фото: Олег Синегубов
В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы Купянского района Харьковской области погиб мужчина 72 лет. Его 74-летняя жена получила ранения и госпитализирована. Ее состояние среднее.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке.
Фото: Олег Синегубов
Ранее в пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что выезжали на обследование этого частного дома, который обстреляли захватчики, утром 24 декабря. Пожара не было.
Также Синегубов процитировал сообщение Генштаба ВСУ о том, что украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Двуречанской громады, а кроме этого враг обстрелял районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковщины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей от обстрелов за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 09:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы Купянского района Харьковской области погиб мужчина 72 лет. Его 74-летняя жена получила ранения и госпитализирована. Ее состояние среднее.".