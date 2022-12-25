Синєгубов повідомив про одного загиблого й одну поранену від обстрілів за добу

Внаслідок артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли Куп’янського району Харківської області загинув чоловік 72 років. Його 74-річна дружина отримала поранення та ушпиталена. Її стан середній.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні.



Фото: Олег Синєгубов

Раніше у пресслужбі облуправління ДСНС розповіли, що виїжджали на обстеження цього приватного будинку, який обстріляли загарбники, вранці 24 грудня. Пожежі не було.

Також Синєгубов процитував повідомлення Генштабу ЗСУ про те, що українські захисники відбили атаку окупантів у районі населеного пункту Лиман Перший Дворічанської громади, а крім цього ворог обстріляв райони щонайменше 22 населених пунктів Харківщини.