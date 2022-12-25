Чоловік загинув, його дружина постраждала: РФ обстріляла село під Куп’янськом
Вранці 24 грудня надзвичайники виїжджали на обстеження приватного домоволодіння у селі Подоли Куп’янської громади Харківської області, яке обстріляли російські загарбники.
“Внаслідок терору мирного населення загинув власник обстріляного домоволодіння, а його дружина зазнала поранень. Пожежі в даному випадку не зафіксовано”, – повідомили в пресслужбі облуправління ДСНС.
Також надзвичайники пишуть, що загоряння, викликане ворожим обстрілом, сталося в Ізюмському районі. Без подробиць.
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Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 08:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 грудня надзвичайники виїжджали на обстеження приватного домоволодіння у селі Подоли Куп’янської громади Харківської області, яке обстріляли російські загарбники.".