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Мужчина погиб, а его жена получила ранения: враг обстрелял село под Купянском

Происшествия 08:03   25.12.2022
Елена Нагорная
Мужчина погиб, а его жена получила ранения: враг обстрелял село под Купянском Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 24 декабря чрезвычайники выезжали на обследование частного домовладения в селе Подолы Купянской громады Харьковской области, которое обстреляли российские захватчики.

«В результате террора мирного населения погиб владелец обстрелянного домовладения, а его жена получила ранения. Пожар в данном случае не зафиксирован», — сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Также чрезвычайники пишут, что возгорание, вызванное вражеским обстрелом, произошло в Изюмском районе. Без подробностей.

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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 49 взрывоопасных предметов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 08:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 декабря чрезвычайники выезжали на обследование частного домовладения в селе Подолы Купянской громады Харьковской области, которое обстреляли российские захватчики.".