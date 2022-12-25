Мужчина погиб, а его жена получила ранения: враг обстрелял село под Купянском
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Утром 24 декабря чрезвычайники выезжали на обследование частного домовладения в селе Подолы Купянской громады Харьковской области, которое обстреляли российские захватчики.
«В результате террора мирного населения погиб владелец обстрелянного домовладения, а его жена получила ранения. Пожар в данном случае не зафиксирован», — сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Также чрезвычайники пишут, что возгорание, вызванное вражеским обстрелом, произошло в Изюмском районе. Без подробностей.
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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 49 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 08:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 декабря чрезвычайники выезжали на обследование частного домовладения в селе Подолы Купянской громады Харьковской области, которое обстреляли российские захватчики.".