Мужчина погиб, а его жена получила ранения: враг обстрелял село под Купянском

Утром 24 декабря чрезвычайники выезжали на обследование частного домовладения в селе Подолы Купянской громады Харьковской области, которое обстреляли российские захватчики.

«В результате террора мирного населения погиб владелец обстрелянного домовладения, а его жена получила ранения. Пожар в данном случае не зафиксирован», — сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Также чрезвычайники пишут, что возгорание, вызванное вражеским обстрелом, произошло в Изюмском районе. Без подробностей.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 49 взрывоопасных предметов.