В рождественскую ночь россияне накрыли Волчанск артиллерийским огнем (фото)
В ночь на 25 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области. В результате повреждения получили несколько домов.
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции. Также правоохранители рассказали, что Волчанск захватчики обстреливали и утром 24 декабря.
Как сообщалось ранее, около 08:30 24 декабря военные РФ совершили минометный обстрел села Подолы Купянского района. Погиб 72-летний местный житель, а его 74-летняя жена с осколочным ранением доставлена в больницу.
В полдень 24 декабря враг ударил по окраине села Грушевка на Купянщине. Днем под вражеский огонь попали поселки Хатнее и Амбарное Великобурлукского района.
Российские войска также обстреляли территорию возле села Уды Богодуховского района.
По всем фактам были открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 11:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 25 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области. В результате повреждения получили несколько домов.".