В рождественскую ночь россияне накрыли Волчанск артиллерийским огнем (фото)

В ночь на 25 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области. В результате повреждения получили несколько домов.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции. Также правоохранители рассказали, что Волчанск захватчики обстреливали и утром 24 декабря.

Как сообщалось ранее, около 08:30 24 декабря военные РФ совершили минометный обстрел села Подолы Купянского района. Погиб 72-летний местный житель, а его 74-летняя жена с осколочным ранением доставлена в больницу.

В полдень 24 декабря враг ударил по окраине села Грушевка на Купянщине. Днем под вражеский огонь попали поселки Хатнее и Амбарное Великобурлукского района.

Российские войска также обстреляли территорию возле села Уды Богодуховского района.

По всем фактам были открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области