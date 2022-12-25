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В рождественскую ночь россияне накрыли Волчанск артиллерийским огнем (фото)

Происшествия 11:25   25.12.2022
Елена Нагорная
В рождественскую ночь россияне накрыли Волчанск артиллерийским огнем (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В ночь на 25 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области. В результате повреждения получили несколько домов.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции. Также правоохранители рассказали, что Волчанск захватчики обстреливали и утром 24 декабря.

Как сообщалось ранее, около 08:30 24 декабря военные РФ совершили минометный обстрел села Подолы Купянского района. Погиб 72-летний местный житель, а его 74-летняя жена с осколочным ранением доставлена в больницу.

В полдень 24 декабря враг ударил по окраине села Грушевка на Купянщине. Днем под вражеский огонь попали поселки Хатнее и Амбарное Великобурлукского района.

Российские войска также обстреляли территорию возле села Уды Богодуховского района.

По всем фактам были открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 11:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 25 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области. В результате повреждения получили несколько домов.".