У різдвяну ніч росіяни накрили Вовчанськ артилерійським вогнем (фото)
У ніч проти 25 грудня окупанти вкотре обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок цього пошкодження отримали кілька будинків.
Про це повідомили у облуправлінні Нацполіції. Також правоохоронці розповіли, що Вовчанськ загарбники обстрілювали й уранці 24 грудня.
Як повідомлялося раніше, близько 08:30 24 грудня військові РФ здійснили мінометний обстріл села Подоли Куп’янського району. Загинув 72-річний місцевий житель, а його 74-річну дружину з осколковим пораненням доправили до лікарні.
Опівдні 24 грудня ворог ударив по околицях села Грушівка на Куп’янщині. Вдень під ворожий вогонь потрапили селища Хатнє та Амбарне Великобурлуцького району.
Російські війська також обстріляли територію біля села Уди Богодухівського району.
За всіма фактами було відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 11:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 25 грудня окупанти вкотре обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок цього пошкодження отримали кілька будинків.".