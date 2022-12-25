В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска — Генштаб
В течение суток россияне нанесли ракетный удар по району города Купянск, а также обстреляли из различного вооружения районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы ряда населенных пунктов, среди которых Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое.
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«Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.
Утром сообщалось, что Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Купянского района.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне нанесли ракетный удар по району города Купянск, а также обстреляли из различного вооружения районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области.".