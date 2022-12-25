В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска — Генштаб

В течение суток россияне нанесли ракетный удар по району города Купянск, а также обстреляли из различного вооружения районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы ряда населенных пунктов, среди которых Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое.

«Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.

Утром сообщалось, что Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Купянского района.