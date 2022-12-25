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В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска — Генштаб

Происшествия 18:14   25.12.2022
Елена Нагорная
В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска — Генштаб

В течение суток россияне нанесли ракетный удар по району города Купянск, а также обстреляли из различного вооружения районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы ряда населенных пунктов, среди которых Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое.

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«Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.

Утром сообщалось, что Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Купянского района.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 18:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне нанесли ракетный удар по району города Купянск, а также обстреляли из различного вооружения районы по меньшей мере девяти населенных пунктов Харьковской области.".