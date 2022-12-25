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Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська – Генштаб

Події 18:14   25.12.2022
Олена Нагорна
Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська – Генштаб

Протягом доби росіяни завдали ракетного удару по району міста Куп’янськ, а також обстріляли з різного озброєння райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони низки населених пунктів, серед яких Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове.

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“Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України”, – додали у Генштабі.

Вранці повідомлялося, що Сили оборони відбили атаку окупантів у районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 18:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни завдали ракетного удару по району міста Куп’янськ, а також обстріляли з різного озброєння райони щонайменше дев’яти населених пунктів Харківської області.".