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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 11:05   27.12.2022
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома, в Двуречной и Купянске случились пожары, проинформировали в ГУ Нацполиции Харьковщины.

«В течение суток враг применял против мирных жителей сел и городов области танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию. В результате вражеских атак на город Волчанск следователи зафиксировали повреждения частных домов и хозяйственных сооружений», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов в Харьковской области 26 декабря - фото полиции 3
Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Двуречной и Купянске из-за взрывов снарядов начались пожары в двух домовладениях. Пострадавших нет.

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    • Последствия обстрелов в Харьковской области 26 декабря - фото полиции 2
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Последствия обстрелов в Харьковской области 26 декабря - фото полиции 4
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома, в Двуречной и Купянске случились пожары, проинформировали в ГУ Нацполиции Харьковщины".