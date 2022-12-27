Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома, в Двуречной и Купянске случились пожары, проинформировали в ГУ Нацполиции Харьковщины.
«В течение суток враг применял против мирных жителей сел и городов области танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию. В результате вражеских атак на город Волчанск следователи зафиксировали повреждения частных домов и хозяйственных сооружений», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В Двуречной и Купянске из-за взрывов снарядов начались пожары в двух домовладениях. Пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома, в Двуречной и Купянске случились пожары, проинформировали в ГУ Нацполиции Харьковщины".