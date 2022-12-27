Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

В Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома, в Двуречной и Купянске случились пожары, проинформировали в ГУ Нацполиции Харьковщины.

«В течение суток враг применял против мирных жителей сел и городов области танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию. В результате вражеских атак на город Волчанск следователи зафиксировали повреждения частных домов и хозяйственных сооружений», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Двуречной и Купянске из-за взрывов снарядов начались пожары в двух домовладениях. Пострадавших нет.