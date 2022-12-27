Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

У Вовчанську через обстрілами пошкоджено приватні будинки, у Дворічній та Куп’янську сталися пожежі, поінформували у ГУ Нацполіції Харківщини.

“Протягом доби ворог застосовував проти мирних жителів сіл та міст області танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію. Внаслідок ворожих атак на місто Вовчанськ слідчі зафіксували пошкодження приватних будинків та господарських споруд”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

У Дворічній та Куп’янську через вибухи снарядів почалися пожежі у двох домоволодіннях. Постраждалих немає.