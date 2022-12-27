СБУ отдала колокол из храма, который уничтожили россияне, харьковскому музею

Это единственный уцелевший артефакт из Иоано-Богословского храма, по которому россияне ударили ракетами, сообщила СБУ.

Контрразведка СБУ обнаружила старинный украинский колокол на освобожденных территориях Харьковщины.

Это единственный уцелевший артефакт от разрушенного рашистами Иоано-Богословского храма вблизи Купянска.



После захвата района оккупанты обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами.

Во время бегства от контрнаступления ВСУ россияне ударили по храму ракетами и разрушили его.

Сотрудники СБУ передали старинный колокол на хранение Харьковскому историческому музею.

После восстановления храма украинскую древность снова вернут верующим.