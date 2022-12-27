СБУ отдала колокол из храма, который уничтожили россияне, харьковскому музею
Это единственный уцелевший артефакт из Иоано-Богословского храма, по которому россияне ударили ракетами, сообщила СБУ.
Контрразведка СБУ обнаружила старинный украинский колокол на освобожденных территориях Харьковщины.
Это единственный уцелевший артефакт от разрушенного рашистами Иоано-Богословского храма вблизи Купянска.
После захвата района оккупанты обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами.
Во время бегства от контрнаступления ВСУ россияне ударили по храму ракетами и разрушили его.
Сотрудники СБУ передали старинный колокол на хранение Харьковскому историческому музею.
После восстановления храма украинскую древность снова вернут верующим.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это единственный уцелевший артефакт из Иоано-Богословского храма, по которому россияне ударили ракетами, сообщила СБУ.".