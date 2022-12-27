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СБУ отдала колокол из храма, который уничтожили россияне, харьковскому музею

Общество 16:53   27.12.2022
Оксана Якушко
СБУ отдала колокол из храма, который уничтожили россияне, харьковскому музею

Это единственный уцелевший артефакт из Иоано-Богословского храма, по которому россияне ударили ракетами, сообщила СБУ.

Контрразведка СБУ обнаружила старинный украинский колокол на освобожденных территориях Харьковщины.
Это единственный уцелевший артефакт от разрушенного рашистами Иоано-Богословского храма вблизи Купянска.

После захвата района оккупанты обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами.
Во время бегства от контрнаступления ВСУ россияне ударили по храму ракетами и разрушили его.

Сотрудники СБУ передали старинный колокол на хранение Харьковскому историческому музею.
После восстановления храма украинскую древность снова вернут верующим.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 16:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это единственный уцелевший артефакт из Иоано-Богословского храма, по которому россияне ударили ракетами, сообщила СБУ.".