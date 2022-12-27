СБУ віддала дзвін з храму, який знищили росіяни, харківському музею
Це єдиний уцілілий артефакт із Іоано-Богословського храму, по якому росіяни вдарили ракетами, повідомила СБУ.
Контррозвідка СБУ виявила старовинний український дзвін на звільнених територіях Харківщини.
Це єдиний уцілілий артефакт від зруйнованого рашистами Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська.
Після захоплення району окупанти облаштували на території храму вогневі позиції, а в самій церкві – склад із боєприпасами.
Під час втечі від контрнаступу ЗСУ росіяни вдарили по храму ракетами та зруйнували його.
Співробітники СБУ передали старовинний дзвін для зберігання Харківському історичному музею.
Після відновлення храму українську старожитність знову повернуть віруючим.
Читайте також: У Куп’янську через обстріл мало не згорів Свято-Миколаївський храм (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «СБУ віддала дзвін з храму, який знищили росіяни, харківському музею»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це єдиний уцілілий артефакт із Іоано-Богословського храму, по якому росіяни вдарили ракетами, повідомила СБУ.".