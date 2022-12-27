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Враг обстрелял 12 населенных пунктов на Харьковщине — информация Генштаба

Происшествия 07:10   27.12.2022
Оксана Горун
Враг обстрелял 12 населенных пунктов на Харьковщине — информация Генштаба

Под обстрелы на Харьковщине за минувшие сутки в том числе попали Купянск и Двуречная.

В минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, в Харьковской области продолжались российские обстрелы. Атакующих действий врага в сводке не отметили.

«На Слобожанском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское», — перечислили в ГШ.

В целом по Украине за сутки враг дважды нанес ракетные удары и произвел 44 обстрела из РСЗО. Напомним, взрыв вчера, 26 декабря, вечером прозвучал в Харькове. Руководство области призвало жителей находиться в укрытиях. Подробностей о местах «прилетов» не было.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 07:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелы на Харьковщине за минувшие сутки в том числе попали Купянск и Двуречная".